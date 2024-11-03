مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

قميص جديد للأهلي لاستكمال مشواره في كأس انتركونتيننتال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قميص جديد للأهلي لاستكمال مشواره في كأس انتركونتيننتال - أخبار كلمتك

قميص جديد للأهلي لاستكمال مشواره في كأس انتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - النادي الأهلي، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على المقترح المقدم من النادي الأهلي لتصميم القميص الذي سيرتديه في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، والتي تقام نهائياتها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الجاري. 

وسيحمل قميص الأهلي الاستثنائي على شعارات الرعاة الرسميين وكذلك شعار النادي مزينًا بالنجوم الخمسة (4 لبطولة الدوري ونجمة لبطولات دوري أبطال أفريقيا)، وكذلك شعار الشركة المصممة للقميص، وسيتم وضع الشعار الخاص بـ"فيفا" باللون الذهبي مدونًا اسم البطولة أسفله.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك أرقام طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد تألقه مؤخرًا وتسجيله أمس في شباك سيراميكا كليوباترا. 

6 هو عدد المساهمات التهديفية في 7 مباريات 

5 أهداف 

2 تمريرات حاسمة 

من جانب آخر، تأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي، عن قائمة الفريق أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم، وأيضا الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة أمس أمام سيراميكا. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد إف سي
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق