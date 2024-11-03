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مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي - أخبار كلمتك

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مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي - أخبار كلمتك

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع لاعب فريق النادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ ومنتخب مصر الأوليمبي محمد رأفت للحصول على خدماته بعد إشادة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض باللاعب أثناء متابعته في لقاء القطبين ببطولة الجمهورية والذي أقيم الشهر الماضي على ملعب حلمي زامورا.

وتابع جوميز اللقاء من الملعب رفقة أحمد مجدي واستفسر من مسؤولي الزمالك عن اللاعب.

وبالفعل تواصل أحد المسئولين بالقلعة البيضاء مع والد اللاعب وعقد معه أكثر من جلسه في مدينة الشيخ زايد واستفسر عن عقد اللاعب الذي اتضح أنه ينتهي بنهاية الموسم الجاري وأكد له أن جوميز معجب بنجله وسيتم تصعيده للفريق الأول بمجرد التعاقد معه خاصة وأن جوميز غير مقتنع إلا بسيف الجزيري في خط هجوم الزمالك ويرغب في ضم أكثر من مهاجم خلال الفترة المقبلة 

وطلب والد اللاعب من المسئول الزملكاوي منحه فرصة للتفكير ودراسة الأمر والرد عليه ورفض التوقيع على أي عقود إلا بعد دراسة الأمر برمته خوفًا على مستقبل اللاعب.

جدير بالذكر ـن محمد رأفت كان قد تم تصعيده أكثر من مرة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق 

وكان الاهلي قد افتتح مبارياته ببطولة الدوري الممتاز بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتصدر البطولة بفارق الأهداف. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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