الرياضة - 11:38 - موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - ينتظر بعض المواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً في الدولة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وذلك تزامنا مع قرب صرف الدعم النقدي لهم، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين يوم 15 نوفمبر 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة التضامن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وهي: فروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار خدمة «استعلم عن نتيجتك».

3 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة.

4 - تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف.

6 - الضغط على استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.