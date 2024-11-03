مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:38 - موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:38 - موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - ينتظر بعض المواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً في الدولة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وذلك تزامنا مع قرب صرف الدعم النقدي لهم، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين يوم 15 نوفمبر 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة التضامن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وهي: فروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار خدمة «استعلم عن نتيجتك».

3 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة.

4 - تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف.

6 - الضغط على استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.

اقرأ أيضاً
رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2024.. وشروط التقديم

غدا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق