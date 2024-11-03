الرياضة - 11:06 - تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - برشلونة ضد إسبانيول.. استقر الألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على التشكيل الذي يخوضه به مباراته أمام وإسبانيول اليوم الأحد الموافق 3 من نوفمبر 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم لنادي برشلونة، في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط واستمرار مسيرته بالدوري نحو تحقيق اللقب، خصوصاً وأ الفريق الكتالوني يدخل اللقاء وهو منتشي بالفوز على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد بفوز كبير برباعية نظيفة في عقر داره في الجولة الماضية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع على النحو التالي..

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني في حراسة المرمى إينياكي بينيا في خط الدفاع جول كوندي إينيجو مارتينيز باو كوبارسي أليخاندرو بالدي في خط الوسط بيدري مارك كاسادو رافينها فيرمين لوبيز في خط الهجوم لامين يامال روبرت ليفاندوفسكي

ويدخل نادي برشلونة اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 30 نقطه وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه وهو نادي ريال مدريد والذي يملك 24 نقطة.

فيما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري بعد أن حصد 10 نقاط فقط.

بث مباشر مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم الأحد الموافق 3 من نوفمبر 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

وتمتك مجموعة قنوات بين سبورت القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل حصري.

حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 3، ويعلق على المباراة، علي محمد علي.