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الرياضة - 11:06 - اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزى، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، أوضحت فى تصريحات سابقة أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، لفتة إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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