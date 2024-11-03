الرياضة - 11:06 - خلاف سنين انتهى بكارثة.. قصة مقتل «صاحب قهوة أسوان» في خناقة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - خناقة مصر الجديدة.. تبدل حال «صاحب قهوة أسوان» في طرفة عين، بعد وقوع «خناقة مصر الجديدة» وسط شوارع منطقة الكربة، وفقد حياته على يد مالك محل عصير، بسبب خلاف على ملكية المحل، ذلك الأمر جعل الطرفان يتشاجران، فأحدهما مستأجر المحل منذ سنوات عديدة، والأخر يدعي ملكيته للمحل، وانتهى بهما المطاف لسقوط «صاحب مقهى أسوان» قتيلًا أمام أعين المارة.

وبدأت تفاصيل خناقة مصر الجديدة، منذ سنوات عديدة، حينما نشبت مشادات بين مالك العقار، و«صاحب مقهى أسوان»، بحجة أن المحل الذي يستأجره لـ صاحب محل العصير، هو في الأصل ملكه، حتى تطورت الخلافات لتصبح بين «صاحب مقهى أسوان» ومالك محل العصير، طالبًا منه أن يترك المحل.

خناقة مصر الجديدة

ورفض مستأجر محل العصير أن يترك محل عمله، حتى جاء اليوم المشئوم، يوم حدوث «خناقة مصر الجديدة»، ذهب خلالها «صاحب مقهى أسوان» إلى محل العصير، وتشاجر مع صاحب المحل، وتطورت المشاجرة بينهما، وكان بحوزة مالك محل العصير، سلاحًا أبيض، وسدد طعنات نافذة لـ «صاحب مقهى أسوان»، أسقطته قتيلا وسط بركة من الدماء حوله أمام أعين المارة.

فيديو مصر الجديدة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بعنوان: «خناقة مصر الجديدة»، على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

سبب خناقة مصر الجديدة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت خناقة مصر الجديدة بدائرة القسم، بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم طرف ثان شريك بمقهى بذات العقار «متوفي»، بسبب خلافات بينهما حول رغبة الضحية في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به.

القبض على المتهم في خناقة مصر الجديدة

واشتدت خناقة مصر الجديدة، وعلى إثرها تعدى المتهم على ضحية خناقة مصر الجديدة بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مرتكب واقعة خناقة مصر الجديدة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.