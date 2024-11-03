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الرياضة - 11:06 - استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا وبيت لاهيا ورفح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا وبيت لاهيا ورفح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا وبيت لاهيا ورفح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - استشهد 9 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على منزلين في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأوضح أن الاحتلال قصف منزلا آخر في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد مواطن، وأصيب آخران في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و314 فلسطينيا، وإصابة 102 ألف و19 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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