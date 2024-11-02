الرياضة - 02:57 - مع انخفاض درجات الحرارة.. أعراض نزلات البرد وطرق الوقاية منها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - أعراض نزلات البرد.. تزامنًا مع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء وبدء التقلبات الجوية التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، يبحث العديد من المواطنين، عن أعراض نزلات البرد وطرق الوقاية والحماية منها.

نزلات البرد

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نزلات البرد

ونزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وهي من أكثر الأمراض المعدية شيوعًا وانتشارًا بين البشر، ويوجد أكثر من 200 نوع من الفيروسات التي تودي إلى الإصابة بنزلات البرد، ويصاب معظم الأشخاص بنزلات البرد لمدة أسبوع أو 10 أيام، وتستمر الأعراض أكثر من ذلك عند المدخنين.

أعراض نزلات البرد

- سيلان أو انسداد الأنف.

- التهاب الحلق.

- الصداع.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- الشعور بالتعب.

- الشعور بآلام في الجسم.

- عيون دامعة.

- ألم أو ضغط في الأذنين.

- سعال.

- تورم الغدد الليمفاوية.

- قشعريرة.

- شعور بعدم الراحة في الصدر.

- صعوبة في التنفس بعمق.

طرق الوقاية من الإصابة بنزلات البرد

- تجنب الأماكن المزدحمة بالناس.

- ارتداء ماسك للوجه.

- القيام بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بشكل منتظم.

- تجنب لمس الفم، والعينين، والأنف دون غسل اليدين.

- تنظيف جميع الأسطح وقوابض الأبواب قبل القيام بلمسها.

- تجنب مشاركة الآخرين بمعداتهم الشخصية، مثل أطباق الطعام، والأكواب.

- القيام بتغطية الأنف والفم بمنديل عند القيام بالعطس أو السعال.

- تناول المشروبات العشبية الدافئة.

- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه في الوجبات الرئيسية خلال فصل الشتاء.

- البقاء في المنزل أثناء حدوث التقلبات الجوية.

- اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس.

- الإكثار من شرب الماء.