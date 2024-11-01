الرياضة - 08:51 - وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة البحرية الدولية لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر، لاسيما فى ضوء أهمية قناة السويس كأحد ابرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتده علي البحرين الأحمر والمتوسط.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ لـ "أرسينيو دومينجيز" سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية.

ورحب وزير الخارجية خلال اللقاء بزيارة المسئول الأممي الي مصر التي تعد الزيارة الأولي له منذ توليه مهام منصبه، مشيرا إلى اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير عبد العاطي، تداعيات هجمات الحوثيين علي السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على المصالح المصرية، مشيراً إلى أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، أكد وزير الخارجية أن مصر سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقاً من عضويتها في مجلسها التنفيذي واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة الإسكندرية خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به إلى آفاق أرحب.