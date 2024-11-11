إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من منتخب مصر وادعاء الإصابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:33 صباحاً - رد إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، على ما تردد في الفترة الماضية حول تهربه من معسكر منتخب مصر وادعاء الإصابة.

وقال إمام عاشور عبر قناة النادي الأهلي: “مين لاعب في مصر هيجيله منتخب مصر ويرفضه أو يدعي الإصابة”.

وأضاف: “أي حد يتمنى يلبس تيشرت المنتخب، فيه ناس اتصابت ومراحتش ومحدش اتكلم عليها، اشمعنا إمام بيتحط في أي جملة”.

وتابع: “هتقولي عشان مش بتشارك، أنا مع كلمتكريا مكنتش بشارك وكنت بديل، ولما لعبت وقعت على دماغي قبل كدة، كنت مصمم ألعب وقولت أكتبلكم تعهد على نفسي وأكمل”.

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