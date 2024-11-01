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منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - واصل منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005، تدريباته اليوم الجمعة تحت قيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني فى المعسكر المفتوح، الذي انطلق أمس بمشروع الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار استعداداته للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة. 

تدريبات تكتيكية وجمل خططية

وأدى منتخب 2005 تدريبه اليوم والتي ركز خلالها ميكالي على النواحي التكتيكية وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية، التي ينوي تطبيقها خلال مباريات الفريق في تصفيات شمال إفريقيا. 

موعد إنطلاق تصفيات شمال إفريقيا

وتنطلق مباريات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة يوم 14 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

ميكالي يتحدث مع لاعبي منتخب الشباب، كلمتك

25 لاعبا في معسكر منتخب مصر للشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب بمعسكر مشروع الهدف تواجد 25 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب الله وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس مرمي ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك وعمر فتحي عموري

ثلاثة محترفين ينضمون لاحقا

ومن المقرر أن يلتحق بالمعسكر اللاعبين المحترفين سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين الالماني وعمرو بيبو المحترف فى آراو السويسري وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي فور وصولهم من أنديتهم وسيف عصام عقب تماثله للشفاء.

ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني تحت ولاية ميكالى الذى تعاقد معه اتحاد الكرة من أجل بناء جيل قوي على غرار ما فعله مع المنتخب الأوليمبي الفائز بالمركز الرابع فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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