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دونجا يدعم الزمالك أمام البنك الأهلي من مدرجات إستاد السلام - أخبار كلمتك

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دونجا يدعم الزمالك أمام البنك الأهلي من مدرجات إستاد السلام - أخبار كلمتك

دونجا يدعم الزمالك أمام البنك الأهلي من مدرجات إستاد السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقامة الآن في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت الجماهير المتواجدة باستاد السلام على الهتاف للاعب فور وصوله إلى الملعب.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي .

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود  وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 وتنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

الزمالك 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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