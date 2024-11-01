دونجا يدعم الزمالك أمام البنك الأهلي من مدرجات إستاد السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقامة الآن في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت الجماهير المتواجدة باستاد السلام على الهتاف للاعب فور وصوله إلى الملعب.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي .

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

الزمالك

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.