كريم عبد العزيز يروج لمسرحية الباشا قبل عرضها في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:50 مساءً - روج النجم كريم عبد العزيز لمسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان “الباشا” والمقرر عرضها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كريم عبد العزيز يروج لمسرحية الباشا

ونشر كريم عبد العزيز بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”وعلق عليه قائلا: “الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يارب تعجبكم.. مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير”.

أسعار تذاكر مسرحية الباشا

تترواح أسعار تذاكر مسرحية الباشا بين 85 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي.

أبطال مسرحية الباشا

ويشارك فى بطولة مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

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