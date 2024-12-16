تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً -  حقق فيلم الهوى سلطان إيرادات داخل المملكة العربية السعودية منذ بداية عرضه وصلت لـ 1,353,865 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل  100 ألف ريال سعودى خلال الأسبوع الخامس  من عرضه. 

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

وكشف الفنان أحمد داوود، عن السبب وراء عدم مشاركته في فيلم "ولاد رزق 3"، لافتًا إلى أن السيناريو الإلهي كان سببًا في اعتذاره عن المشاركة بالفيلم.

 

سر ابتعاد أحمد داوود عن أولاد رزق 3

 وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "السيناريو الرباني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في أولاد رزق 3 لأنني مرتبط بحب هذا العمل، ولكن لم يكن هناك نصيب للمشاركة".

 

أحمد داوود يتحدث عن أولاد رزق 3

 وتابع: "أولاد رزق مشروع سينمائي بحبه جدًّا، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاحًا، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف لم تسمح لذلك، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية ولكن بسبب تضارب المواعيد في تصوير فيلم الهوى سلطان كان سببًا في الاعتذار".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق