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السينما لغة التغيير والتعبير، أبرز تصريحات كارينا كابور خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

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السينما لغة التغيير والتعبير، أبرز تصريحات كارينا كابور خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

السينما لغة التغيير والتعبير، أبرز تصريحات كارينا كابور خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، والمقام في المملكة العربية السعودية، ندوة خاصة للنجمة العالمية كارينا كابور.

وسرعان ما تفاعل الجمهور السعودي مع تصريحات كارينا كابور على السوشيال ميديا، بعد ندوتها خلال مهرجان البحر الأحمر في نسخته الجديدة. 

وشهدت ندوة كارينا كابور استقبالا حارا من الحاضرين وردد الحضور “بنحبك كارينا” لتبادلهم التحية هي الأخرى.

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كارينا كابور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

وقالت كارينا كابور خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر إنها تعشق التمثيل وتعتبره الأكسجين بالنسبة لها ولا تتخيل نفسها بدونه، مشيرة إلى أن السينما هي لغة تغيير وتعبير حقيقية، مؤكدة أن القصص تؤثر على المجتمع. 

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وأكدت كارينا كابور أن عائلتها بالنسبة لها هي عالمها الخاص ولها الأولوية الكبرى في حياتها بجانب عملها، وأن أسرتها هي مصدر الدعم الأساسي لها. 

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وتحدثت كارينا كابور عن مشوارها الفني والذي امتدت إلى 20 عاما قدمت من خلاله العديد من الأدوار الرومانسية والشر والتي أحبها الجمهور بسببهم وبسبب براعتها في تجسيد الشخصيات التي تلعبها، وأكدت أن حبها الكبير للتمثيل هو الذي جعلها تحقق إنجازات كبيرة لها

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

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وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

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بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL)  والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

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على جانب آخر، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية.

وأضافت: نحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءًا من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولًا إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معًا تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام"

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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