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بدوى يبحث مع مسئولي شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية توسيع أنشطتهما في مصر - أخبار كلمتك

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بدوى يبحث مع مسئولي شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية توسيع أنشطتهما في مصر - أخبار كلمتك

بدوى يبحث مع مسئولي شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية توسيع أنشطتهما في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني، في إطار جولته بالمملكة المتحدة، وبحضور السفير شريف كامل السفير المصري في لندن.

بحث موقف مشروع البتروكيماويات بالمعلمين 


تناول اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والذي يعد أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

كما تناول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني للتوسع في أنشطتهما في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، في ضوء الفرص التي يذخر بها قطاع البترول المصري والبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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