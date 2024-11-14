زعلان وأنا واجهته وبعدها قطعنا الاتصالات، إمام عاشور يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا بنهائي الكأس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:57 صباحاً - كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كواليس حواره الشهير مع شيكابالا قائد الزمالك خلال نهائي كأس مصر في شهر مارس الماضي والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال إمام عاشور خلال تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي: "شيكابالا قال لي أنا زعلان منك علشان ما بتردش عليَّ، وقلت له أنا كلمتك وأنت ما ردتش برضده".

وعن اللقطة التي كانت بينه وبين نبيل عماد دونجا خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي قال إمام عاشور: للقطة التي ذهبت فيها للحديث مع شيكابالا، قلت له، والله هدي دونجا الإنذار الثاني وهطرده، على عشان كان لسه عامل عليَّ فاول وعمال يضرب فيَّ".

وأوضح أن شيكابالا كان حزين مما حدث بينه وبين دونجا، متابعًا: "شيكابالا تقبل الكلام وقال له قوم يا دونجا، ده اللي حصل وخلال الفترة الحالية لا يوجد تواصل بيني وبين شيكابالا".

وتابع:" دونجا صديق قديم ولا توجد أي خلافات شخصية بيني وبينه في السابق وما يحدث الآن أمر غريب بالنسبة لي، وأنا كنت حزين لم حدث له ومصطفى شلبي في الإمارات وحصل حديث بيني وبينهم واتكلمت وقلت لهم بعد المباراة إن شاء الله ترجعوا بالسلامة.

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