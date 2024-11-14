كامل الوزير: 2684 منشأة صناعية استفادت من مبادرة التمويل بفائدة 15% - أخبار كلمتك

كامل الوزير: 2684 منشأة صناعية استفادت من مبادرة التمويل بفائدة 15% - أخبار كلمتك

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومدة تنفيذها - أخبار كلمتك

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومدة تنفيذها - أخبار كلمتك

بنك مصر يطلق مركز "Flagship Business Center” لخدمة كبار عملاء الشركات - أخبار كلمتك

بنك مصر يطلق مركز "Flagship Business Center” لخدمة كبار عملاء الشركات - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

زعلان وأنا واجهته وبعدها قطعنا الاتصالات، إمام عاشور يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا بنهائي الكأس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:57 صباحاً - كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كواليس حواره الشهير مع شيكابالا قائد الزمالك خلال نهائي كأس مصر في شهر مارس الماضي والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال إمام عاشور خلال تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي: "شيكابالا قال لي أنا زعلان منك علشان ما بتردش عليَّ، وقلت له أنا كلمتك وأنت ما ردتش برضده".

 

وعن اللقطة التي كانت بينه وبين نبيل عماد دونجا خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي قال إمام عاشور: للقطة التي ذهبت فيها للحديث مع شيكابالا، قلت له، والله هدي دونجا الإنذار الثاني وهطرده، على عشان كان لسه عامل عليَّ فاول وعمال يضرب فيَّ".

وأوضح أن شيكابالا كان حزين مما حدث بينه وبين دونجا، متابعًا: "شيكابالا تقبل الكلام وقال له قوم يا دونجا، ده اللي حصل وخلال الفترة الحالية لا يوجد تواصل بيني وبين شيكابالا".

وتابع:" دونجا صديق قديم ولا توجد أي خلافات شخصية بيني وبينه في السابق وما يحدث الآن أمر غريب بالنسبة لي، وأنا كنت حزين لم حدث له ومصطفى شلبي في الإمارات وحصل حديث بيني وبينهم واتكلمت وقلت لهم بعد المباراة إن شاء الله ترجعوا بالسلامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق