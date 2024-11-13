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متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

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متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - فاجأت المتسابقة السعودية ليان يحيى، باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي، أعضاء لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، بموهبتها في الرقص مثل الروبوت، لتخطف أنظار الجميع.

 

رقص متسابقة سعودية ببرنامج Arabs Got Talent

وخلال أداء المتسابقة السعودية، فقرة الرقص مثل الروبوت ببرنامج Arabs Got Talent، أرسلت على الهواء قبلة للممثل السعودي ناصر القصبي.

بكاء ريا أبي راشد

وبكت الإعلامية ريا أبي راشد، تعاطفًا مع المتسابقة السعودية عبير محمد التي دخلت في نوبة بكاء بسبب تذكرها وفاة والدتها، بعد فوزها بالباز الذهبي عقب غنائها بالطريقة الأوبرالية.
 

شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي

باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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