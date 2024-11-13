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عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

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عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - شهد “ديفيله” مصمم الأزياء إيلى صعب بالسعودية، حضورا كبيرا من  نجوم ونجمات الفن  .

كان من أبرز الحضور عمرو دياب والمنتج موسى عيسي والمخرج طارق العريان، والفنانة يسرا والفنان أحمد حلمي

ومن المقرر أن يحضر الحفل كلً من كندة علوش ودينا الشربيني.

وتألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بلباس استعراضي فضي مطرّز بالترتر والكريستال البرّاق، وهو مقرون مع رداء طويل من الريش الأبيض، كما انتعلت حذاء قصيرا منمّقا بأحجار الراين

 

وشاركت لوبيز في فقرة فنية خاصة لعرض إيلي صعب. 

وكانت الفنانة يسرا  قد اعتذرت عن حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:"أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا".

وأضافت: "وأعتذر لرئيس المهرجان العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه".

واختتمت: "بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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