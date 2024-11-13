بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن موقف نادي آرسنال من رحيل أحد نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

عروض سعودية مغرية لنجم آرسنال

ويتعلق الأمر باللاعب البلجيكي الدولي لياندرو تروسارد، الجناح المهاجم، والذي تلقى عدة عروض سعودية، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية فإن آرسنال ينوي تمديد عقد تروسارد لفترة طويلة، ولا يفكر في الاستغناء عن خدماته.

وأضافت أن آرسنال بدأ محادثاته بالفعل مع تروسارد، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وينتهي عقد تروسارد الحالي مع آرسنال، في صيف 2026، علمًا بأنه انضم لصفوف الجانرز في يناير 2023، قادمًا من صفوف برايتون.

وشارك تروسارد مع آرسنال في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، إذ سجل هدفين وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

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