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25 أكتوبر، احتفالية "ليلة عبدالوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية - أخبار كلمتك

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25 أكتوبر، احتفالية "ليلة عبدالوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية - أخبار كلمتك

25 أكتوبر، احتفالية "ليلة عبدالوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:00 مساءً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 09:56 م 10/16/2024 9:56:26 PM

بوستر الحفل, كلمتك
بوستر الحفل, كلمتك

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لإحياء احتفالية ضخمة على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب "، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من اروع اغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.

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يشار الي ان هذه الاحتفالية تقام تكريما لارث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعا، بل كان أيضا واحدا من أساطين الطرب ومبتكرا موسيقيا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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