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السيسي: نحتاج 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية - أخبار كلمتك

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السيسي: نحتاج 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية - أخبار كلمتك

السيسي: نحتاج 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وزير البترول عايز 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية، وأنا ببيعها مش بنفس القيمة، وفي نفس الوقت أبيعه بالجنيه مش بالدولار".

وتابع خلال تصريحات له على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة: "لو أنا سعرت الوقود هيبقى سعره مختلف عن اللي إحنا فيه، وبالتالي أنا عايز أدبر 20 مليار دولار للطاقة عبارة عن بترول وغاز وبوتوجاز".
وأضاف: "مهم جدًا وأنت بتتكلم في موضوع مصر يبقى عندك سياق كامل لمناقشة القضية نقاش موضوعي غير كده هتقول كلام مش صح".
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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