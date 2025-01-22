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السيسي: مصر على الطريق الصحيح - أخبار كلمتك

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السيسي: مصر على الطريق الصحيح - أخبار كلمتك

السيسي: مصر على الطريق الصحيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:18 مساءً - قال الرئيس السيسي: عندما تزداد الشائعات فهذا يؤكد زيادة الاستهداف، وأن مصر على الطريق الصحيح.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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