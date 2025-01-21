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مصر للبترول تبدأ إنشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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مصر للبترول تبدأ إنشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مصر للبترول تبدأ إنشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 مساءً - أعلن المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، عن بدء إنشاء محطة تموين طائرات جديدة بمطار العاصمة الإدارية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات سوق النقل الجوي في المنطقة.

و يأتي هذا المشروع في إطار خطط الشركة لتوسيع شبكة محطات تموين الطائرات، بما يساهم في زيادة الدخل الدولاري ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران. 

ارتفاع مبيعات وقود الطائرات 

من جهة أخرى، أشار رئيس الشركة في تصريحات سابقه  إلى ارتفاع مبيعات وقود تموين الطائرات في المطارات المصرية إلى 762 ألف طن خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 127% عن المستهدف، حيث تم تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس

 

محطات تموين السفن 

وفي مجال تموين السفن، أوضح بخيت أن قدرات التموين بالشركة تصل إلى 30 ألف طن شهريًا، وأن الشركة تمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لزيادة نمو الأعمال بالتوازي مع استقرار الوضع في المنطقة، مؤكدًا على العمل بشكل تكاملي مع شركات قطاع البترول الشقيقة لزيادة الجدوى الاقتصادية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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