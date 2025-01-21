مدبولي: نخطط لتوطين صناعة محطات تحلية المياه بالشراكة مع "أكوا باور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.

وخلال اللقاء، أكد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، اهتمام الشركة بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مُعربًا عن تقديره لدعم الحكومة للشركة خلال الفترة الماضية.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، عن تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مجال تحلية المياه لتلبية الاحتياجات المصرية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مُنوهًا في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعاون مع الشركة في مجال تحلية المياه.

كما أكد مدبولي، أن الحكومة تسعى لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه بما يساعد على التوسع في تلك المشروعات لتلبية الاحتياجات المحلية.

وفي غضون ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال تحلية المياه، وبحث التعاون كذلك في مجال توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه.

وبناءً عليه، أوضح رئيس الوزراء أنه يتطلع لتلقي دراسة وافية من الشركة حول التعاون في مجال تحلية المياه من حيث التكلفة وجميع المحددات الأخرى اللازمة للتوسع في تحلية المياه على نطاق واسع، مُؤكدًا استعداد الحكومة لدعم الشركة لتنفيذ مثل تلك المشروعات الضخمة.

فيما أوضح ماركو أرشيلي، أن الشركة تُرحب بالتعاون مع مصر في ضوء وجود رؤية واضحة لدى الحكومة في مجال تحلية المياه، مُنوهًا إلى خبرة الشركة في تنفيذ مشروعات مماثلة في دول المنطقة.



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