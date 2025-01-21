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السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

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السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:45 مساءً - الثلاثاء 21/يناير/2025 - 02:31 م 1/21/2025 2:31:59 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتك

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 (مكرر)، الصادر في 18 يناير 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠٢٥.
ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري على أن "يعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ من يناير لعام ٢٠٢٥ بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٥/١/٢٠٢٥ (خمس عشرة سنة ميلادية).


ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥) من قانون العقوبات. 
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل ٢٥/١/٢٠٢٥ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 


 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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