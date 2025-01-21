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تداول 40 ألف طن بضائع و1186 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 40 ألف طن بضائع و1186 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 40 ألف طن بضائع و1186 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:00 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة، وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1186 شاحنة و95 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 503 شاحنات و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 36000 طن بضائع، 683 شاحنة و20 سيارة. 


 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينة Alcudia Express  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينة  FLORA على متنها 23000 طن فوسفات تصدير إلى الهند كما غادرت أربع سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس، سينا والحرية.

 كما تم تداول 3000 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان، آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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