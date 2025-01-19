شبورة كثيفة وأمطار، تحذير من حالة الطقس حتى السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:05 مساءً - حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة ،حيث يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى،و على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد،دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة



حالة الطقس الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى،و على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد،دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:19:22

درجة الحرارة الصغرى:11:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:20

درجة الحرارة الصغرى: 12:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:21

درجة الحرارة الصغرى: 10:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:28

درجة الحرارة الصغرى: 19:14

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على المناطق القريبة من المسطحات المائية، فى الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المناطق الزراعية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد أيام" الاثنين، الثلاثاء، الخميس".



وتسقط أمطار خفيفة مساء الغد على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم الأربعاء المقبل.

وتنشط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومى الجمعة والسبت المقبلين



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