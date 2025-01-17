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اعرف خدمات الترفيه على متن رحلات مصر للطيران وإير كايرو - أخبار كلمتك

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اعرف خدمات الترفيه على متن رحلات مصر للطيران وإير كايرو - أخبار كلمتك

اعرف خدمات الترفيه على متن رحلات مصر للطيران وإير كايرو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:10 مساءً - تتيح شركات الطيران نظام الترفيه على متن رحلاتها لركابها، لتحسين خدماتها، حيث إن نظام الترفيه يزود الركاب برحلة أكثر إمتاعًا.

رحلات مصر للطيران وإير كايرو

وفي حالة سفرك وبرفقتك ابنك، تعرف على خدمات الترفيه المقدمة للمسافرين على متن رحلات مصر للطيران وإير كايرو.

وتشمل الخدمة؛ بث الأفلام والموسيقى، والاستماع إلى البودكاست، وتتبع موقع الطائرة على الخريطة، والطلب من أي من المبيعات على متن الطائرة.

الخدمات الترفيهية على الطائرة 

كما تتوفر شاشة عرض شخصية تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية، وتتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية، وخــلال الرحلة الجوية تتاح للركـاب إمكـانية الاتصــال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة.

وتتوفر منافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول، هذا بالإضافة إلى وحدة تحكم إضافية في الأنظمة الترفيهية وشاشة العرض، وتمتاز طائرات (دريم لاينر) بقدرة أنظمة التهوية الموجودة في مقصورة الركاب على ترطيب وتنقية الهواء بشكل ملحوظ؛ ما يمنح المسافرين مزيدا من الراحة أثناء الطيران، وما بعد الرحلة، ويقلل من الإحساس بإرهاق السفر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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