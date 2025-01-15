كرة اليد، تعرف على أفضل مشاركة لمنتخب مصر في بطولات العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على أفضل مشاركة لمنتخب مصر في بطولات العالم - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

توقف العمل في طريق هيجة العبد بتعز ومصدر يكشف عن السبب - أخبار كلمتك

توقف العمل في طريق هيجة العبد بتعز ومصدر يكشف عن السبب - أخبار كلمتك

انتهاء الخلاف بين مدير مرور عدن والجريح ابراهيم البكري على هذا الأمر - أخبار كلمتك

انتهاء الخلاف بين مدير مرور عدن والجريح ابراهيم البكري على هذا الأمر - أخبار كلمتك

بعد قليل.. مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

بعد قليل.. مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 - أخبار كلمتك

أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025 - أخبار كلمتك

أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025 - أخبار كلمتك

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية - أخبار كلمتك

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الموارد المائية يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الموارد المائية يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا - أخبار كلمتك

وزير الموارد المائية يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 صباحاً - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مواقع "المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا"، حيث تفقد الأعمال الجارية ضمن المرحلة السادسة من المشروع.

وزير الموارد المائية يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا


وأشار الدكتور سويلم الى أن هذا المشروع الهام يأتي كاستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه وبناء على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، وبتمويل قدره ٣ مليون دولار لمدة ٣ سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة.


وأضاف أن "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهري وإنشاء سوق سمكي بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التى يتم إزالتها من المجاري المائية كوقود حيوي يتم استخدامه بمعرفة المواطنين، بالإضافة لـ "مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا" والذي أسهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

35ca931cb9.jpg
8d1f1aab3b.jpg
74db7fe7f5.jpg
bc75717796.jpg


جدير بالذكر أن خطة العمل الجاري تنفيذها تتضمن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي ١٦ %، ويتم تنفيذ هذه الأعمال كاستكمال للاتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)".


وعلى هامش الزيارة.. التقى الدكتور سويلم مع مهندسي بعثة الري المصري بأوغندا، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وأوغندا والتي يشرف عليها أعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع أوغندا، حيث استعرض مهام البعثة فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائي في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة أوغندا.


وأثنى الدكتور سويلم على دور بعثة الري المصري بأوغندا - والتى تتولى الإشراف على أعمال المشروع - في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق