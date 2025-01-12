بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان وأكتوبر التكنولوجية ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:20 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم سبل التعاون البحثي والتكنولوجي المستدام بين الجامعات بمختلف الأقاليم الجغرافية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية واستفادة كل طرف من الآخر بما يخدم تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وفي هذا الإطار، وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تعد واحدة من أعرق وأكبر الجامعات متعددة التخصصات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وعلى مدار تاريخها، لعبت الجامعة دورًا محوريًّا في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، وتخريج كوادر علمية متميزة ساهمت في دفع عجلة التنمية في مصر، مشيرًا سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر مع جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن بروتوكول التعاون ينص على الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإتاحة استخدام المكتبة العلمية بجامعة حلوان للطلاب، وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات التكنولوجية، فضلًا عن تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية للجانبين، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى تبادل الطلاب والعلماء والخبراء.

محور التكامل بين جامعات إقليم القاهرة الكبرى

وأشارت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية إلى أن توقيع البروتوكول جاء في إطار تحقيق محور التكامل بين جامعات إقليم القاهرة الكبرى أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة المستقبلية.

مقومات الجامعات التكنولوجية

وأوضحت رئيس الجامعة أنها حرصت على توقيع البروتوكول مع جامعة حلوان بالتزامن مع بداية انطلاق جامعة حلوان التكنولوجية، بالإضافة إلى أن جامعة حلوان تمتلك مقومات الجامعات التكنولوجية خاصة وأن كليات الجامعة بها برامج ذات طابع تكنولوجي متتطابق مع تخصصات جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وتسير على نفس نهج الجامعات التكنولوجية بتوفير فرص تدريبية للطلاب أثناء الدراسة مع الحصول على فرص تعاقد مع المصانع والشركات بعد التخرج مباشرة.

شهد توقيع البروتوكول من جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد بنداري وكيل كلية الهندسة، ومدير مركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان، كما حضر من جانب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، الدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور شريف العتربي عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

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