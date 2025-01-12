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الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا - أخبار كلمتك

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الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:20 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وعلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

 

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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