السيسي ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:40 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص على هامش المشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات لتفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان

وتستضيف القاهرة اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث

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