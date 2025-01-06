لإنتاج «البيتموس».. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:26 مساءً - شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.

وحضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة، لتدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وإنتاج منتجات تساهم في تحسين خواص التربة، تساهم في زيادة الإنتاجية، ومد النباتات بالعناصر الغذائية الطبيعية اللازمة لها، وتوفير تلك المواد وطرحها للمزارعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيتهم ودخولهم، فضلا عن توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقليل فاتورة استيراد البيتموس من الخارج.

وأضاف فاروق أن تلك الخطوة أيضا، تساهم في التوسع في الزراعات العضوية، والنظيفة، باستخدام المحسنات الطبيعية والحيوية، الأمر الذي من شأنه أيضا زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج.

وقال الوزير، إنه وفقا البروتوكول سيتولى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إعداد الدراسات الفنية و الاشراف علي عملية التشغيل وتحديد معاير جودة المنتج وتحديد نوع المخلف المراد العمل عليه، كذلك سيتم من خلال الشركة إقامة مصنع لانتاج المنتج و توفير المواد الخام وكافة أدوات التشغيل والعمالة و تعبئة وتخزين المنتج و عملية التسويق.

وأشار فاروق، إلى أنه سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية لهم، ومنافذ البيع، كذلك سيتم توعية المزارعين بأهمية استخدامه في تحسين خواص التربة وحماية النباتات.