دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن عن برنامج المنح العلمية لعام 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن عن برنامج المنح العلمية لعام 2025 - أخبار كلمتك

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن عن برنامج المنح العلمية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:19 مساءً - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج المنح العلمية لعام 2025 والتي ينظمها مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (S&T)NAM  بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي والبحوث بالهند  (JSS AHER).

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج المنح العلمية لعام 2025

 يهدف  البرنامج إلى توفير فرصة متميزة للعلماء والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء وأعضاء شبكة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في مركز  (S&T) NAM للعلوم والتكنولوجيا للعمل في المعاهد التابعة لـ (JSS AHER) في مجالات مختلفة من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، ومن هذه المجالات؛ العلوم والتكنولوجيا البيئية وتغير المناخ والاحتباس الحراري، العلوم الصيدلانية واكتشاف الأدوية والمحاكاة الجزيئية، صحة الأم والطفل، علم الوراثة الجزيئي. 

 

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الهيئات والمؤسسات البحثية المختلفة، وسوف يتحمل مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية نفقات السفر لعدد 5 مرشحين للمنحة وتتحمل أكاديمية التعليم العالي والبحوث بالهند (JSS AHER) توفير الإقامة بالهند ومصروف شخصي بما يعادل 250 دولار بالعملة المحلية شهريًا. 

 

ومدة المنحة ستة أسابيع، وعلى السادة الباحثين الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة استيفاء استمارة التسجيل وإرسالها لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها نقطة الاتصال مع المركز بحد أقصى في الأول من فبراير 2025 على البريد الإلكترونى التالي   ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل وتحميل استمارة التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق