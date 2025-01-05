إطلاق الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:20 مساءً - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إطلاق الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE) والذي يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2024/2025 بالجامعات المصرية.

إطلاق الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية

وياتي تحت رعاية الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء توجيهات مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات للعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 بتطوير التعليم الجامعي ورفع التصنيف الدولي والوصول الي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم.

حقق الاصدار الأول الذي أطلق في 10/6/2024 نسبة مشاركات للطلاب بواقع 16658 طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية.

منح الاستبيان تغذية مرجعية الى٢٧ جامعة مصرية حكومية وكلياتها بالإضافة إلى 24 لجنة قطاع من لجان قطاعات التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات، تم طرح هذا الاستبيان من خلال مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية وهو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، بهدف قياس جودة الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية.

ويهدف الاستبيان الى توفير بيانات ملموسة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتطويرية، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، وتشجيع ثقافة المشاركة والتفاعل البناء وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في تجربة التعلم للطلاب.

كما يساهم الاستبيان في تحقيق أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتوجيه السياسات والبرامج التعليمية الوطنية لتحسين جودة التعليم، واستقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، ورفع التصنيف الدولي بالجامعات المصرية.

واضافت ينبغي على الطالب الضغط على الرابط الخاص بالاستبيان او استخدام الماسح الضوئي QR CODE ومليء البيانات المطلوبة. كل اسئلة الاستبيان في الإصدار الثاني مطروحة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل وتشجيع الطلاب الوافدين على المشاركة بالاستبيان مع الطلاب المصريين.

يضمن الاستبيان الحفاظ علي سرية بيانات الطالب الشخصية وحرية التعبير عن رأيه في كافة الخدمات التعليمية من حيث جودة المقررات الدراسية والبيئة التعليمية ومدي التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى الدعم الأكاديمي والمهني المقدم داخل الجامعات المصرية.נك

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