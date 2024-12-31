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بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات - أخبار كلمتك

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بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات - أخبار كلمتك

بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:16 مساءً -  أصدر  جهاز حماية المستهلك بيانا بشأن حادث التصادم لإحدى شاحنات النقل الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

حادث التصادم الواقع بالطريق الصحراوي " أمام مزارع الريف الأوروبي "

 وقال الجهاز في بيان له إنه في ضوء ما تم رصده ومُتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بالطريق الصحراوي "أمام مزارع الريف الأوروبي"، لإحدى شاحنات النقل المُحملة بسيارات جديدة من طرازات (شيري / هيونداي ) التابعة للعلامة التجارية، "الشركة الدولية – غبور"، وكيل سيارات هيونداي وشيري، في السوق المصري.

 

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 جهاز حماية المستهلك

 قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة الشركة الدولية – غبور، مالكة العلامة التجارية " شيري – هيونداي )، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، وإمدادنا بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث.

وعلى الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخرى بأي شكل من الأشكال سواء لدى التوكيلات أو الموزعين المعتمدين أو المعارض، وتحديد العلامات التجارية، وأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة مُحملة علي الشاحنة محل الحادث، وبياناتهم كالآتي :

** السيارة طراز "Chery"

TIGGO 4 PRO-

CA8C42CB0SA100054 شاسية

ARRIZO 5-

CA8CC2CBXSP105326 شاسية

ARRIZO 5-

CA8CC2CB6SP105307 شاسية

ARRIZO 5-

CA8CC2CB3SP210628 شاسية

** السيارة طراز "TIGGO "

TIGGO 8-

CA8C82C80SA301344 شاسية

TIGGO 8-

CA8C82CB7SA301406 شاسية 

** السيارة طراز " HYUNDAI "

ELANTRA AD-

CABD84BC3SP601882 شاسية

ELANTRA AD-

CABD74BC0SP401867 شاسية

 وفي هذا الإطار، يؤكد جهاز حماية المستهلك، لكافة المواطنين، أنه لن  يتم طرح هذه السيارات مرة أخرى في التوكيلات أو الموزعين أو بكافة معارض بيع السيارات في السوق المصري، ولن يتم  التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن.

كما يؤكد جهاز حماية المستهلك، أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل، لكافة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بأمن وسلامة المستهلكين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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