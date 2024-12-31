قبل غلق الموقع.. رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، استعدادًا لعقد امتحانات الترم الأول يناير 2025.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، هو آخر فرصة متاحة للطلاب لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 على المنصة الإلكترونية.

سرعة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

ووجهت الوزارة، بسرعة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 قبل غلق الموقع الإلكتروني، موضحة أن استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 ضرورية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من خلال زيارة منصة أبناؤنا في الخارج، واتباع الخطوات التالية:

- يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب خاص به.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الحالي.

- سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج.

- الضغط على تسجيل استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سرعة سداد المصروفات الدراسية

وشددت وزارة التعليم، على أولياء أمور الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي بسرعة السداد، وتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج، موضحة أن رسوم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج تقدر بــ 150 دولار أمريكي للطالب الواحد يتم دفعها أثناء عملية التسجيل الإلكتروني.