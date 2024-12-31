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قبل غلق الموقع.. رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

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قبل غلق الموقع.. رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، استعدادًا لعقد امتحانات الترم الأول يناير 2025.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، هو آخر فرصة متاحة للطلاب لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 على المنصة الإلكترونية.

استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

سرعة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

ووجهت الوزارة، بسرعة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 قبل غلق الموقع الإلكتروني، موضحة أن استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 ضرورية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من خلال زيارة منصة أبناؤنا في الخارج، واتباع الخطوات التالية:

- يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب خاص به.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الحالي.

- سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج.

استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

- الضغط على تسجيل استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سرعة سداد المصروفات الدراسية

وشددت وزارة التعليم، على أولياء أمور الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي بسرعة السداد، وتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج، موضحة أن رسوم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج تقدر بــ 150 دولار أمريكي للطالب الواحد يتم دفعها أثناء عملية التسجيل الإلكتروني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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