الكهرباء: استثمار 7.6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط التيار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - أكدت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططًا بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق.

الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فعاليات الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ان الشركة استهدفت أيضًا استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالي وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.

وأشارت إلي أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من الرياح والشمس والمياه التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشروعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وأوضحت إلي مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث حرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل اقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومي في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.

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