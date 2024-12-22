موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025.. رابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:34 صباحاً - نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعلنت وزارة الداخلية عن موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025، ورابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها رسمياً.

نتيجة كلية الشرطة 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025

أوضح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة، من المقرر أن يكون في النصف الأول من شهر يناير 2025، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاختبارات.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025

يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025 عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اضغط على أيقونة «خدمات أكاديمية الشرطة».

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- كتابة رقم الملف.

- اضغط على «استعلام».

- تظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2024

- يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في قضايا جنائية.

- يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا، وطوله لا يقل عن 170 سم.

- يجب أن لا يكون المتقدم قد صدرت ضده عقوبة مقيدة للحرية.

- يجب اجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي.

- يجب الالتزام بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

التقديم فى كلية الشرطة 2024

يذكر أن التقديم في كلية الشرطة 2024، يكون للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية للعام السابق 2023 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتوفقين في العلوم والتكنولوجيا “stem” للعام السابق 2023 والحاصلون على المؤهلات الجامعية «بكالوريوس - ليسانس - ماجستير- دكتواره» في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2023 وبالنسبة للطب البشرى للعامين السابقين 2022 و 2033.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2024

وكان التقديم في كلية الشرطة 2024، يوم الأحد 21/7/2024 حتى يوم الخميس 15/8/2024 ولمدة 26 يوما، الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادة الأزهرية للعام الحالي 2024 وطلبة الدور الثاني الحاصلون على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem لهذا العام 2024، كان من يوم الخميس 1/8/2024 وحتى الخميس 29/8/2024 ولمدة 29 يوما.

وبالنسبة للحاصلين على الليسانس في الحقوق “ذكور وإناث” بكالوريوس التربية الرياضية لهذا العام 2024 والحاصلون على المؤهلات الجامعية “بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه” في التخصصات التي تمثل احتياجا اقطاعات الوزارة لهذا العام 2024، كان من يوم الخميس 1/8/2024 وحتى يوم الخميس 12/9/2024 ولمدة 43 يوما.