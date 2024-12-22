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جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن إنشاء كلية جديدة - أخبار كلمتك

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جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن إنشاء كلية جديدة - أخبار كلمتك

جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن إنشاء كلية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - اختتمت جامعة برج العرب التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، مشاركتها في ورشة عمل حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية. نظمت الورشة مشروع "قوى عاملة مصر" بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهدفت إلى تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

تضمنت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، مناقشات حول ربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، وتطوير التعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة للسوق المحلي والدولي.

في كلمته، أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري أهمية التعاون مع شركاء الصناعة لربط المناهج الدراسية بسوق العمل، مشيرًا إلى شراكة مرتقبة مع مجموعة شركات "فتح الله" والمدارس التطبيقية التابعة لها لتطبيق نظام دراسي 3+2+2. كما أعلن عن الموافقة المبدئية للمجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، والتي ستضم أقسامًا متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، الشبكات، الاتصالات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

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من جانبه، أوضح الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع "قوى عاملة مصر"، أهمية ربط التعليم الفني بالتكنولوجيا الحديثة وسوق العمل، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجامعات والصناعة والمدارس التطبيقية.

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز الشراكات بين القطاع التعليمي والصناعي، تطوير برامج تعليمية دولية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون لدعم استدامة التعليم التكنولوجي في مصر.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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