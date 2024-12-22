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جامعة عين شمس تتبنى نظام الإصدارات المؤمنة لإطلاق شهادات رقمية متكاملة - أخبار كلمتك

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جامعة عين شمس تتبنى نظام الإصدارات المؤمنة لإطلاق شهادات رقمية متكاملة - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تتبنى نظام الإصدارات المؤمنة لإطلاق شهادات رقمية متكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - وقعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، برئاسة اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام. يهدف البروتوكول إلى إصدار شهادات مؤمنة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وشهادات الترقي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تأتي هذه الخطوة لتكون جامعة عين شمس الأولى في تطبيق منظومة الأوراق الثبوتية المميكنة بالكامل، مما يضمن دقة وسرعة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية.

وأوضح الدكتور محمد ضياء أن التعاون يعزز من مكانة الجامعة في التصنيف الدولي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، مع ضمان الاعتراف الدولي بالوثائق المؤمنة.

ويشمل المشروع إضافة خدمات جديدة من خلال المركز البيومتري الأول من نوعه بجامعة حكومية، والذي يسهل التحقق الإلكتروني من الهوية والشهادات دوليًا، مما يساهم في مكافحة التزوير وتحقيق كفاءة عالية في الإدارة.

شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الجامعة والمسؤولين، أبرزهم الدكتورة غادة فاروق، والدكتورة نجوى بدر، والدكتور كمال عبيد، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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