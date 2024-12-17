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رئيسا تركيا وإيران يشاركان في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية بالقاهرة - أخبار كلمتك

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رئيسا تركيا وإيران يشاركان في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية بالقاهرة - أخبار كلمتك

رئيسا تركيا وإيران يشاركان في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً -  تستضيف القاهرة الخميس المقبل قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى  فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر، وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

 

رؤساء تركيا وإيران أبرز الحضور

 وأشارت عدد من التقارير عن حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان فضلا عن حضور نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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