جامعة حلوان تنظم دورة متخصصة في تقييم الأداء الوظيفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بـجامعة حلوان دورة تدريبية حول تقييم الأداء الوظيفي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وحاضر فيها الدكتور السيد فتوح أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس بكلية التربية بالجامعة.

جامعة حلوان تنظم دورة متخصصة في تقييم الأداء الوظيفي

وتأتي أهمية تقييم الأداء الوظيفي كأداة أساسية لتحسين إنتاجية العاملين بـجامعة حلوان وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، ولا تقتصر هذه العملية على قياس أداء الموظف فقط، بل تشمل تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح خطط لتطوير الكفاءات والمهارات.



تقييم الأداء الوظيفي وأهدافه

وتضمنت الدورة محاور متعددة، أبرزها، مفهوم تقييم الأداء الوظيفي وأهدافه، الأساليب والنماذج المستخدمة في التقييم، والتحديات التي تواجه عملية التقييم وكيفية التغلب عليها، إلى جانب أسباب تقييم الأداء حيث إنه يوفر المعلومات التى على أساسها تتخذ العديد من القرارات، تقييم سلوك الموظفين، ومن خلالها يمكن مراجعة خطط ونظم العمل، ويوفر اساسًا يمكن الاعتماد عليه في تحسين وتطوير مستويات الأداء بالمنظمة.

وأشرف على تنظيم الدورة التدريبية على فاروق رئيس الإدارة المركزية، رانيا عبد الوهاب مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدحت جابر مسئول التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومي ممدوح.



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