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سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور) - أخبار كلمتك

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سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور) - أخبار كلمتك

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ سيناريو «محاكاة افتراضية» لإخلاء مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات نتيجة حدوث زلزال واندلاع حريق بمعمل المدرسة إذ جرى الإخلاء بسرعة كبيرة ووصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر في أقرب وقت.
 

تدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات «حال وقوعها» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
 

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واكد محافظ الجيزة أن التجربة شارك فيها هيئة الإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر ومديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث وذلك في ضوء الكتاب الدوري بشأن قيام أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ تدريب ميداني على سيناريو إخلاء مدرسة. 
 

بدأ سيناريو تنفيذ التجربة مع تشغيل جرس الإنذار نتيجة لحدوث حريق بمعمل المدرسة وقد تم خروج الطلاب والمعلمين «حسب الخطة» في مكان التجمع عبر مخارج الطوارئ المعدة للإخلاء حيث نجحت خطة الإخلاء في وقت وجيز وتعاملت الإسعاف مع الإصابات وإسعاف ٣ حالات إصابات طفيفة ( افتراضيًا ) نتيجة الاختناق ونقل الحالات  إلى مستشفى أم المصريين وشهدت التجربة إستجابة سريعة من الجهات المشاركة في التعامل مع الحدث، مما كان له أكبر الأثر في نفوس جميع من شهد تلك التجربة توضح الكفاءة العالية التي تتعامل بها تلك الجهات في حال حدوث مثل هذه الأزمات.
 

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وأكد محافظ الجيزة أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لأية أحداث أو مواقف طارئة ويتم تدريب الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية على كيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث وخطة الإخلاء السليم حفاظًا على سلامة الطلاب بالإضافة إلى رفع الوعي لديهم بكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت منوهًا إلى أن الإستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤدي إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أي أزمة حال وقوعها.
شهد تنفيذ تجربة الإخلاء محمد نور الدين السكرتير العام و عبد المعطي هاني شئون مجلس الوزراء ومحمد صلاح من عمليات مجلس الوزراء واللواء محمد سعيد وكيل اداره الحماية المدنية وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ونبيل غرباوي وكيل مديرية التضامن والدكتور خالد الحداد مدير إدارة الطوارئ بمديريه الصحة بالجيزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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