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آخر موعد للتقديم على الوظائف الجديدة في السعودية.. تعرف على المهن المطلوبة - أخبار كلمتك

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آخر موعد للتقديم على الوظائف الجديدة في السعودية.. تعرف على المهن المطلوبة - أخبار كلمتك

آخر موعد للتقديم على الوظائف الجديدة في السعودية.. تعرف على المهن المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - كشفت وزارة العمل، عن آخر موعد للتقديم على الوظائف الجديدة البالغ عددها 25 وظيفة على مهنتي «مدير مطعم وشيف سوشي» بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية في السعودية.

تفاصيل الوظائف الجديدة في السعودية

1-وظيفة مدير مطعم

- تتراوح الرواتب ما بين 6 آلاف و500 إلى 9 آلاف ريال شهريا.

- العدد المطلوب: 15 مدير مطعم.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف

- السن من 28 إلى 36 سنة.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وقراءة وكتابة.

- مؤهل عال: يفضل سياحة وفنادق.

المهارات المطلوبة

- توافر مهارات التواصل، وإدارة الفريق والوقت والمرونة، وإعداد الميزانيات ومراقبة التكاليف، والإشراف على العمليات اليومية، وإدارة المخزن وتطبيق معايير سلامة الأغذية.

شيف سوشي

- تتراوح الرواتب ما بين 2500 إلى 3 آلاف ريال كل شهر.

الشروط المطلوبة

- السن من 25 إلى 32 سنة.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل كشيف سوشي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مؤهل متوسط أو عال.

المزايا

-يتم توفير سكن.

- كما توفر الوظائف تأمين طبي.

-وتوفر أيضا تذاكر طيران.

طريقة التقديم على الوظائف

يستمر فتح باب التقديم حتى يوم 19 ديسمبر الجاري، في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة.

الأوراق المطلوبة

- تقديم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

- إحضار صورة جواز سفر ساري.

- بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي.

- إحضار صورة شخصية.

- تقديم فيديو مُسجل بالصوت والصورة مُدته 30 ثانية، على أن يكون الفيديو مُوثق على فلاشة يتضمن الاسم والسن والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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