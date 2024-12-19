مصر للطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت، وذلك بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، وقد تم تسيير أول رحلة اليوم الخميس، وذلك في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: إنه بمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد تقدم مصر للطيران عروضا وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت.

وطالبت مصر للطيران من عملائها مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.