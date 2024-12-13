وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - في إطار اللقاءات المستمرة لوزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات وكوادر هيئة الثروة المعدنية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءًا موسعًا بمقر الهيئة مع الكوادر العاملة بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان وقيادات الهيئة ومعاونيهم

البدء في تحويلها كهيئة اقتصادية

وخلال اللقاء أثنى بدوى على مجهودات كافة العاملين بهيئة الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى الخطوات الإيجابية التى يتم اتخاذها فى تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية، وحثهم على الاستمرار فى بذل الجهد والتعاون والتكامل البناء والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وجارى الانتهاء من الإجراءات لبدء التطبيق.

ولفت بدوى إلى أنه شهد فى زيارته الأخيرة إلى لندن رغبة كبيرة من شركات التعدين العالمية للعمل فى هذا المجال فى مصر وترقبهم الوثيق لما سيتم تقديمه من محفزات للاستثمار فى اتفاقيات البحث والتنقيب والانتاج، لافتًا إلى أن التزام الشركات العالمية بالعمل فى مصر رغم تحديات الفترة السابقة يظهر مدى جاذبية الاستثمار فى مصر وخاصة فى مجالات البترول والغاز والتعدين، ولفت إلى أنه جار الإعداد لعقد اجتماع موسع مع رؤساء وممثلى شركات التعدين العالمية العاملة فى مصر.

وأكد الوزير للعاملين بالهيئة اننا في بداية رحلة عمل ممتدة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل التكاملي لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد والناتج المحلي.

وأضاف بدوي أن كفاءات التعدين الشابة لها دور هام ومحوري في رحلة العمل نحو التطوير، منوهًا إلى أنه سيكون هناك خطوات مقبلة للاستعانة بكفاءات شابة جديدة في مجال التعدين لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع وجذب الاستثمار وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي.

و لفت إلى أن الوزارة تهدف إلى إبراز خبرات كوادر التعدين الشابة وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في رحلة التطوير، حيث يمثل ذلك اولوية قصوى للوزارة من خلال الاهتمام بعقد برامج التدريب المكثفة بما يفيد القطاع والعنصر البشري، مؤكدا العمل على الدمج مابين الكفاءات الشابة واصحاب الخبرات المتميزة والطويلة في هذا القطاع.

وأكد الوزير أن نجاح كل هذه الجهود سيكون له مردود إيجابى مباشر على المواطن المصرى لما سيوفره من موارد مالية اضافية للدولة ومجهودات لتطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل الجديدة، مؤكدًا أنه لا يزال هناك تحديات ولكن بالعمل التعاونى الصادق يمكن تذليلها وتحقيق الأهداف المرجوة.



وخلال اللقاء أدار الوزير نقاشًا مع العاملين استمع فيه إلى كافة الرؤي والأفكار التي تخدم تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء.

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