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شروط وإجراءات وضع حقيبة إضافية على متن الطائرة - أخبار كلمتك

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شروط وإجراءات وضع حقيبة إضافية على متن الطائرة - أخبار كلمتك

شروط وإجراءات وضع حقيبة إضافية على متن الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:59 صباحاً - تتيح شركة مصر للطيران إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم، ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الاختيار بين فئتي الوزن الإضافي، سواء حقيبة تزن 23 كجم، أو حقيبة تزن 10 كجم فقط وهي فئة جديدة أقل تكلفة حسب احتياجات الراكب.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.  

وتتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، إمكانية حمل وزن زائد على متن الطائرة وفقًا لمتطلبات وشروط معينة ينبغي على المسافرين الالتزام بها، بالإضافة إلى دفع رسوم الوزن الزائد.

 

حقيبة السفر على متن الطائرة 

وحددت الشركة عدة معايير لاستقبال الحقائب كالتالي: 

- يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم، وتتراوح أسعار الوزن الزائد من 60 دولارًا إلى 300 دولار حسب الوزن والواجهة.

-  احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

 

-  فرض 50% من سعر القطعة الإضافية في حال زاد حجمها (أكثر من 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة).

 

- في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

- في حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها على 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

-  قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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