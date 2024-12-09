تفاصيل إتاحة تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا لأصحاب الأعمال - أخبار كلمتك

تفاصيل إتاحة تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا لأصحاب الأعمال - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الإثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الإثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تفاوت أسعار النفط مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

تفاوت أسعار النفط مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 25 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 25 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل السهرة الغنائية لـ إليسا وآدم احتفالًا برأس السنة - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل السهرة الغنائية لـ إليسا وآدم احتفالًا برأس السنة - أخبار كلمتك

بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي وبيراميدز على القمة، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي وبيراميدز على القمة، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

انطلاق مؤتمر "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق مؤتمر "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، اليوم - أخبار كلمتك

اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تفاصيل إتاحة تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا لأصحاب الأعمال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل إتاحة تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا لأصحاب الأعمال - أخبار كلمتك

تفاصيل إتاحة تقديم استمارات تعديل أجور العاملين إلكترونيا لأصحاب الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:34 صباحاً - أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة لأصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميمورى " تحتوى على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارا من 1/1/2025.

 

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

 

موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدني والأقصي لإجراء الاشتراك التأميني


كما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

 

 رفع الحد الأدنى للمعاش 

 

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1/1 /2025.

 

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح   1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

 

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق